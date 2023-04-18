Новый исторический байопик «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом покажут в России

Russian World Vision и Okko покажут фильм открытия Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри»

Кинокомпания Russian World Vision и онлайн-кинотеатр Okko привезут в Россию фильм открытия 76 Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри». Это фильм совместного производства французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival Foundation, IN.2 Film, France Televisions и кинокомпании Russian World Vision.

С российской стороны к производству проекта присоединились кинокомпания Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным и онлайн-кинотеатр Okko в статусе дистрибьютора прав в digital-среде на территории России и СНГ.

Продюсерами картины выступили Паскаль Кошето и Грегуар Сорла («Тебя никогда здесь не было», «Братья Систерс»), Константин Елкин («Артек. Большое путешествие», «Красный Призрак») и Джонни Депп.

В фильме рассказывается история о жизни, взлете и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитке короля Людовика XV Жанне Вобернье, более известной, как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, и эта работа стала для актера первой крупной ролью за последние три года. А образ самой Жанны Дюбарри в фильме воплотила автор картины Майвенн, которая выступила режиссером и соавтором сценария.

Помимо Джонни Деппа и Майвенн, в фильме снялись Пьер Ришар, Бенджамен Лаверн, Мелвил Пупо, Ноэми Львовский, Паскаль Греггори и Индия Хэйр.

«Жанна Дюбарри» — это шестая полнометражная и самая амбициозная постановка Майвенн на сегодняшний день. Предыдущие ее работы были отмечены наградами на престижных кинофестивалях: картина «Полисс» (2011) получила Приз жюри Каннского кинофестиваля 2011 года, «Мой Король» завоевал приз за лучшую женскую роль (Эмманюэль Берко) в Каннах в 2015 году, а полуавтобиографический труд «ДНК» был номинирован в четырех категориях на кинопремии «Сезар» 2021 года. И теперь картина «Жанна Дюбарри» открывает Каннский фестиваль.

Идея создания картины полностью принадлежала Майвенн, в чем ее поддержал продюсер Паскаль Кошето. По словам Майвенн, жизнь и судьба Жанны Дюбарри в чем-то перекликается с ее собственной жизнью и очень ей близка. Сама Майвенн попала в творческую среду в юном возрасте: с 16 лет она состояла в отношениях с Люком Бессоном, от которого родила дочь Шанну, снималась в его фильмах «Леон» и «Пятый элемент» (Дива Плавалагуна).

Приступая к работе над сценарием фильма, Майвенн сразу видела в главной роли Джонни Деппа и настаивала на его участии. После многочасовой встречи между Деппом и Майвенн его участие было подтверждено и это решение поддержали продюсеры. Майвенн пригласила Джонни Деппа, на главную роль, потому что он - блестящий актер. Для Деппа «Жанна Дюбарри» стала первой крупной ролью с 2020 года. «Жанна Дюбарри» станет триумфальным возвращением актера на большие экраны по всему миру после завершения судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете.

Несмотря на то, что Джонни Депп прекрасно говорит на французском, так как много лет прожил во Франции, готовясь к своей роли, он проводил многочасовые занятия, чтобы добиться идеального французского акцента и говорить на безупречном французском.

Съемки фильма проходили с июля по октябрь 2022 года во Франции. Одной из локаций стал дворцово-парковый ансамбль Версаль, который специально для съемок закрывался на несколько дней, что позволило режиссеру передать на экране оригинальный дух той эпохи.

«Мы рады быть причастными к тому, что фильм открытия Каннского кинофестиваля этого года увидят в России! Стать партнерами RWV, Why Not Productions и Wild Bunch International в качестве дистрибьютора картины в digital-среде на территории России и СНГ — важный стратегический шаг для Okko в работе с международным рынком и возможность расширить границы при выборе полнометражных картин», — отметила Заместитель генерального директора, директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская.