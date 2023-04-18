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16:37, 18 апреля 2023Моя страна

В российском регионе проснулись ежи

В горах Челябинской области проснулись ежи

Фото: Piotr Łaskawski / Unsplash

В Челябинской области в нацпарка «Зигальга» проснулись ежи. Об этом сообщает «КП Челябинск».

По словам спецалистов, окончание спячки у этих зверьков считается явной приметой наступления весны — будильником для ежей служит температура воздуха. Когда в норке становится достаточно тепло, еж просыпается и выбирается наружу. После чего животные ищут еду.

«Весной аппетит у ежей такой, что трапезы могут быть не только ночными, как обычно, но и дневными. А покушать эти создания любят, за ночь они могут съесть столько, что набирают треть своего веса», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Специалисты отметили, что ежи едят насекомых, улиток, ящериц, лягушек, мелких грызунов и даже гадюк. Кроме того, они могут разорить осиное гнездо и съесть его обитателей.

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Варвара Кошечкина
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