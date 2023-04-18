Информация о пропаганде браков россиянок и китайцев на ТВ не подтвердилась

Информация о пропаганде браков россиянок и китайцев на канале «Россия 24» не подтвердилась

Информация о пропаганде браков россиянок и китайцев на канале «Россия 24» не подтвердилась.

В середине апреля в сети стали распространяться посты о том, что на российском ТВ после визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина показали ролик, пропагандирующий смешанные браки. В частности, один из таких постов был обнаружен в Telegram-канале журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

В опубликованном ролике можно увидеть, как китайские мужчины знакомятся с россиянками по интернету. «Ну вот и ответ скептикам, которые были уверены, что России нечего предложить великому Китаю. Как всегда злопыхатели посрамлены», — написал Невзоров. Он утверждает, что теперь россиянок начнут активно выдавать замуж за китайцев.

При этом журналист не уточнил, когда именно ролик, пропагандирующий смешанные браки, был показан в эфире. На самом деле этот ролик является анонсом специального репортажа Алисы Романовой от 2018 года «Свадебная дипломатия», в котором рассказывается о браках россиянок с китайцами. При этом никакой пропаганды в репортаже нет.

Информация о том, что на российском федеральном канале показали сюжет, пропагандирующий смешанные браки, практически не получила распространения в СМИ. Об этом написали только мелкие издания, например, «Утренний юг» и Vesma.today. При этом фейковая информация была растиражирована в социальных сетях. Во «ВКонтакте» ее публиковали у себя как пользователи, так и сообщества.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»