Названы богатейшие города мира

«Известия»: больше всего миллионеров живет в Нью-Йорке, Токио и Сан-Франциско

Нью-Йорк возглавил топ богатейших городов мира в 2023 году. Список мест, в которых проживает больше всего миллионеров, назвали «Известия» со ссылкой на данные компаний Henley & Partners и New World Wealth.

Число проживающих в Нью-Йорке миллионеров составило 340 тысяч людей. На втором месте оказался Токио с 290,3 тысячи таких жителей, а на третьем — Сан-Франциско с 285 тысячами. Первую пятерку замкнули Лондон и Сингапур — в них живет 258 тысяч и 240,1 тысячи состоятельных людей соотвественно.

В десятку также вошли Лос-Анджелес (205,4 тысячи миллиардеров), Гонконг (129,5 тысячи), Пекин (128,2 тысячи), Шанхай (127,2 тысячи) и Сидней (126,9 тысячи). Отмечается, что оказавшийся на последнем месте Сидней к 2040 году может войти в пятерку лидеров — в последние 20 лет в городе наблюдается сильный приток миллионеров.

В 2022 году первое место в списке богатейших городов занял также Нью-Йорк. Токио остался на втором месте, а Сан-Франциско — на третьем. Лондон и Сингапур сохранили четвертое и пятое места соответственно.