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13:02, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

В Москве напали на американского журналиста

В Москве неизвестный избил американского журналиста Джона Марка Дугана

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве неизвестный напал на американского журналиста Джона Марка Дугана, попросившего политического убежища в России в 2016 году, и избил его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел в вагоне поезда на станции метро «Тверская» в субботу, 15 апреля. Полиция проводит проверку. «В ходе конфликта злоумышленник ударил Дугана. У пострадавшего диагностировали ушибы», — сообщил источник.

Джон Марк Дуган — бывший морпех и полицейский. До 2016 года жил в США, затем попросил политического убежища в России. Дуган покинул страну, так как в его распоряжении была аудиозапись разговора полицейских, планировавших его убийство. Кроме того, как утверждает журналист, его и его семью преследовала ФБР.

Причиной конфликта Дугана с силовиками стала его деятельность на сайте PBSOtalk.org, запущенном в 2009 году. На портале любой пользователь мог опубликовать сведения о коррупции в правоохранительных органах или о превышении полномочий полицейскими.

В России Дуган занимается журналистикой и регулярно работает военкором в Донбассе.

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Ксения Кривотулова
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