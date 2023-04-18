Мужчина показал коллеге неожиданное личное фото и был уволен

Reddit: мужчина показал коллеге свое обнаженное фото и был уволен после ее жалобы

24-летняя пользовательница Reddit под ником AllMeatandNoPotatoes рассказала, как 36-летний коллега по имени Дэвид неожиданно показал ей свое обнаженное фото. Девушка выяснила, что он показывал личные снимки и другим сотрудницам их компании, и пожаловалась начальству, после чего мужчину уволили.

По словам рассказчицы, она считала коллегу немного странным, но милым. Однажды вечером, когда они после работы разговаривали на парковке, Дэвид предложил ей посмотреть фотографии на его телефоне, который лежал экраном вниз. Героиня истории вспомнила, что в тот же день мужчина показывал снимке их 56-летней коллеге Бренде, и предположила, что речь шла о снимках из его юности. Однако, взглянув на экран телефона, она увидела полностью обнаженного Дэвида.

«С тем же успехом он мог спустить штаны передо мной. Это действительно застало меня врасплох. Я испугалась и бросила в него телефон», — призналась рассказчица и добавила, что сразу же ушла.

На следующий день автор истории поговорила с Брендой и узнала, что та тоже видела непристойное фото. Женщина согласилась, что это было странно, но не придала ситуации большого значения. В итоге автор поста пошла к начальству в одиночку. Когда девушка рассказала обо всем руководству, Дэвида немедленно уволили.

После этого выяснилось, что мужчина за несколько месяцев до этого показывал интимное фото еще двум женщинам. Обе они не увидели в ситуации никакой проблемы и продолжили дружить с Дэвидом. Рассказчица добавила, что отношение коллег к ситуации огорчило ее. «Я не вижу в этом ничего, кроме явного сексуального насилия — неужели население в целом стало менее чувствительным к нежелательным фотографиям членов?» — задалась вопросом автор поста. Она также посетовала, что ее история стала предметом для сплетен в офисе.

Однако многие комментаторы поддержали рассказчицу. «У него явно какие-то проблемы, такое поведение ненормально», — написал один из них. «Ты все сделала правильно!» — поддержал рассказчицу другой. При этом некоторые пользовательницы старше 50 лет заявили, что в аналогичной ситуации поступили бы как героиня истории, а не как ее 56-летняя коллега.