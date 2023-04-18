В сети развеяли миф о «клубничном наркотике» для школьников

Сообщения о «клубничном наркотике» в конфетах для школьников оказались городской легендой

В сети начали тиражировать сообщения о массовом распространении наркотиков под видом конфет с клубничным вкусом среди школьников. Власти нескольких стран развеяли миф — сведения оказались городской легендой, зародившейся в США еще в 2007 году.

В январе текущего года жительница Белоруссии репостнула запись юзера из Краснодарского края с обращением к родителям школьников и просьбой провести с ними воспитательную беседу на тему так называемого нового наркотического вещества. «Это новый препарат, известный как “земляника”. Существует тип кристаллов, выглядит как клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и “тает” во рту). Он также пахнет земляникой и раздается детям в школьных дворах. (…) Ребенок съел, думая, что это конфета, и его доставляют в больницу в тяжелом состоянии», — сказано в публикации. Автор текста предупреждает об опасных для здоровья последствиях употребления данного препарата и отмечает, что он может быть представлен несовершеннолетним и под видом других сладостей. При этом в публикации не указан источник информации, отсутствуют какие-либо сведения о регионах или странах, где были зафиксированы подобные случаи, а также о том, о каком именно веществе идет речь и каким образом оно воздействует на человека.

Фактически новость о массовом распространении наркотика, замаскированного под конфеты, является фейковой. В 2017 году похожий случай действительно был зафиксирован в Чите: тогда Следственный комитет России возбудил уголовное дело о сбыте наркотических средств несовершеннолетним под видом сладостей — однако инцидент был единичным, и все причастные к случившемуся были в скором времени найдены и помещены под арест.

Таким образом, в действительности речь идет о популярном мифе о некоем «клубничном наркотике», который зародился еще в 2007 году в США. Средства массовой информации тогда активно распространяли сведения о том, что наркоторговцы якобы используют красители и ароматизаторы в ходе производства запрещенных веществ, чтобы сделать их более привлекательными для несовершеннолетних — однако реальных случаев употребления наркотика детьми зафиксировано не было. Впоследствии доводы журналистов приобрели статус городской легенды. Несмотря на отсутствие подтвержденной информации, миф вновь начали тиражировать в соцсетях в 2012 году. Спустя два года, в период с 2014 по 2018-й, он вышел за пределы Соединенных Штатов и распространился в Новой Зеландии, Кувейте, Пакистане, на Филиппинах, а также в России, Белоруссии и на Украине — родители несовершеннолетних получали соответствующие сообщения преимущественно в WhatsApp.

На протяжении многих лет власти и силовые структуры неоднократно опровергали утверждения о подобных угрозах. К примеру, в 2018-м официальные заявления делало МВД по Республике Татарстан, а также администрация Кузбасса — отмечалось, что жители регионов не обращались по фактам распространения указанных веществ.

Сообщения о «клубничном наркотике» получили достаточно широкое распространение в российских СМИ за минувшие годы, однако большинство материалов, как правило, включало официальный комментарий представителей власти или силовых ведомств. В числе изданий, осветивших данную тему, оказались «АиФ.ру», MK.RU, KP.RU, БЕЛТА, «Коммерсантъ».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»