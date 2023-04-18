«Аэрофлот» вернет на линии находившиеся на хранении самолеты

«Аэрофлот» вернет в парк с хранения 12 самолетов для расширения полетов по России летом

Авиакомпания «Аэрофлот» выводит на линии самолеты, которые были на хранении в 2022 г. из-за снижения международных перевозок. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель перевозчика. Всего планируется ввести в эксплуатацию весной и в начале лета 2023 года 12 воздушных судов (ВС), два из них — Boeing 737 и Boeing 777 — уже выполняют полеты, поясняет собеседник.

В ближайшее время планируется вывести на линии еще один Boeing 737, а также Airbus A321 и A350, говорит представитель компании. По его словам, перед вводом в эксплуатацию специалисты «Аэрофлот Техникс» проводят полную подготовку самолетов, все необходимые запчасти и технические средства для этого есть. «Хранение было временным решением. Мера позволила избежать неоправданных убытков и сосредоточиться на полном переосмыслении сети маршрутов за рубеж и эффективном увеличении присутствия на рынке внутренних перевозок, в том числе, в значительной — на региональных маршрутах с туристическим потенциалом», — добавил собеседник.

На начало года «Аэрофлот» постоянно использовал 150 самолетов. Таким образом, в пик летнего сезона национальный перевозчик планирует активно эксплуатировать 162 ВС.

По информации на официальном сайте «Аэрофлота», всего в парке авиакомпании числится 179 самолетов. Представитель перевозчика пояснил, что один из них (SSJ100) будет передан дочерней авиакомпании «Россия». Еще семь самолетов были заблокированы в зарубежных странах.

Таким образом, в высокий летний сезон «Аэрофлот» задействует 162 из 171 самолета, или 95 процентов своего парка. 17 апреля компания сообщила, что с 1 июня увеличивает частоту собственных рейсов в Сочи из 12 городов России. В летние месяцы авиакомпания будет выполнять более 30 рейсов ежесуточно.

В 2022 году пассажиропоток «Аэрофлота» по внутренним воздушным линиям вырос на 7,6 процента до 16,7 миллиона человек. С учетом международных линий перевозки авиакомпании составили 20,5 миллиона пассажиров. Представитель «Аэрофлота» добавил, что возврат самолетов в эксплуатацию позволит в 2023 году перевезти более 22,5 миллиона пассажиров силами авиакомпании и более 43,5 миллиона человек по группе.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что достоверных оценок стоимости расконсервирования воздушного судна после длительного простоя нет. Эксперт отмечает, что «Аэрофлот» серьезно трансформировал свою маршрутную сеть по сравнению с 2019 годом. Авиакомпания переориентировалась на внутренний рынок и больше внимания уделяет сегменту туристических перевозок, поясняет он.

«Это значит, что полетная программа "Аэрофлота" будет ориентирована на людей, направляющихся к местам массового отдыха, что имеет ярко выраженную сезонность. Управление провозными емкостями в зависимости от сезона — обязательное упражнение для авиакомпаний», — добавляет Пантелеев. По его словам, до пандемии перевозчик был менее зависим от сезонности за счет большой доли путешествовавших по работе.

Резкого падения пассажиропотока в прошлом году отечественным авиаперевозчикам помогли субсидии. В летнем расписании 2022 года (действует с марта по ноябрь) они были привязаны к частоте полетов по России и составили рекордные 100 миллиардов рублей. По итогам 2022 года пассажиропоток снизился на 14 процентов до 95,2 миллиона человек, следует из данных Росстата.

Впрочем, источник «Ведомостей» в одной из крупнейших авиакомпаний не видит предпосылок к снижению объемов выполняемых рейсов, особенно в высокий сезон, а также уверен, что максимальный рост тарифов авиакомпаний возможен на уровне инфляции. ЦБ сохраняет прогноз по инфляции на 2023 года на уровне пяти-семи процентов, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 17 апреля на встрече с фракцией «Новые люди» в ходе рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме.

