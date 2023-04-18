Жильцы треснувшего дома оказались вынуждены ходить по квартирам в куртках

Жильцы треснувшего дома в Москве оказались вынуждены ходить по квартирам в куртках

В Москве по стыку домов №2 и №4/2 на Ленинградском проспекте прошла сквозная трещина. Она распространилась на квартиры в одном из зданий, из-за чего жильцы оказались вынуждены ходить по помещениям в куртках, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Здание треснуло в феврале. Жильцы связывают поломку со стройкой в шести метрах от домов — там вбивают сваи для возведения железнодорожной ветки новых линий МЦД. Собственники квартир в пострадавшем здании обратились в Ростехнадзор, где им сообщили, что разрешение на строительство и проектная документация отсутствуют. В отношении РЖД был составлен протокол, который направили в Арбитражный суд.

Слушание по делу состоится 24 апреля, однако сейчас стройка продолжается. Представители управы заявили жильцам, что необходимо вбить еще 12 свай — без этого не получится начать работы по укреплению грунта, а также постройку подпорной стены и шумозащитного забора.

Собственники опасаются, что дома могут дойти до аварийного состояния. На зданиях установили специальные устройства, фиксирующие крен постройки или просадку грунта. При ухудшении ситуации строительные работы пообещали остановить, но официальных гарантий жильцы не получили.

Ранее жилой дом в Новосибирске начал разрушаться на фоне сильного холода. Из-за появившейся на шве трещины в одной из квартир обрушилась штукатурка.