Утечка секретных документов показала степень участия США в конфликте на Украине

WP: США отрицают прокси-войну с РФ, но вовлечены почти во все аспекты конфликта на Украине

Утечка секретных документов американских спецслужб показала степень участия США в конфликте на Украине, несмотря на то что администрация президента Джо Байдена отрицает ведение прокси-войны с Россией. Об этом сообщает газета Washington Post.

По информации издания, появившиеся в сети данные демонстрируют, что Соединенные Штаты «вовлечены практически во все аспекты войны, за исключением действий американских войск».

Газета пишет, что разведка США использует передовые средства наблюдения и шпионажа, в том числе спутники и радиотехнические средства, чтобы опережать военные планы России. Карты, используемые американцами, показывают расположение войск, планы сражений и вероятные их исходы вплоть до самых маленьких городов, а также дислокацию российских сил, отмечается в материале.

Washington Post указала, что администрация Байдена категорически отрицает прокси-войну с Россией, однако предоставила Киеву более 40 миллиардов долларов военной и экономической помощи.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не воюют с Росcией и не собираются это делать в будущем. Он также оценил возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министр обороны уклонился от ответа на вопрос про последствия провала контрнаступления, но отметил, что США «хотят быть уверенными, что ВСУ добьются успеха».

