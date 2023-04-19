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07:31, 21 апреля 2023Мир

В России рассказали о подготовке США к войне с Китаем

Эксперт РСМД Ермаков: США готовятся к военному столкновению с Китаем, но не хотят его

Фото: Vincenzo Pinto / Reuters

Власти США действительно готовятся к возможному столкновению с Китаем, хотя и не хотят его допустить. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

По его словам, законодатели и военные в США призывают «не отвлекаться» на украинский кризис. «Например, один человек в сенате проголосовал против очередного пакета помощи Украине, но не из любви к России, а из тех соображений, что неизбежно силовое столкновение с Китаем», — напомнил эксперт.

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Ермаков добавил: американцы искренне верят, что чем лучше они готовы к столкновению с Китаем, тем меньше вероятность его начала, в том числе ссылаясь на опыт «холодной войны» и противостояния с СССР. «Самая распространенная тема такая: "Если Китай увидит, какие мы сильные, то не начнет силовое вторжение на Тайвань"», — подчеркнул Ермаков.

Китай считает Тайвань своей территорией и в последние месяцы регулярно проводит крупные учения возле острова. Тайвань, в свою очередь, получает помощь от США, опасаясь военного вторжения со стороны КНР.

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Виктория Кондратьева
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