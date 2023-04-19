Названы самые популярные одежда и обувь в мире

Lyst: поясная сумка Uniqlo попала в список самых популярных предметов гардероба 2023 года

Аналитики платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные в мире одежду, обувь и аксессуары первого квартала 2023 года. Соответствующее исследование опубликовано на одноименном сайте.

Наиболее востребованной оказалась поясная сумка бренда Uniqlo, вторую строчку заняли очки Rick Owens модели Kriester, а третью — корректирующее фигуру боди марки Skims, которая принадлежит бизнесвумен Ким Кардашьян. Замкнули пятерку лидеров ставшие мемом резиновые сапоги Astro Boy Boots и джинсовая юбка длины макси Diesel.

Кроме того, в десятку самых актуальных предметов гардероба попали серьги Drop модного дома Bottega Veneta, кеды Adidas Gazelle, джинсы-клеш марки Weekday, сумка в виде сердца ретейлера Alaia и кроссовки из коллаборации Solomon и Maison Margiela.

В октябре эксперты платформы Lyst также назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары в третьем квартале 2022 года. Так, наиболее востребованными среди женской аудитории в мире были розовые атласные балетки итальянского бренда Miu Miu.