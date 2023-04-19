Депутат Госдумы Милонов: Украина воюет с Россией ради финансовой поддержки Запада

Депутат Госдумы, вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине, Виталий Милонов в беседе с Ura.ru назвал цели противостояния Киева Москве. По его словам, Украина всячески стремится продолжать военные действия с Россией для того, чтобы западные государства оказывали ей финансовую поддержку.

«Их идея, причем далекая от гуманной и праведной, они чувствуют ее поддержку со стороны всего мира. По большому счету, украинская армия сейчас воюет не за свою украинскую самостийность», — заявил он.

Политик подчеркнул, что в настоящее время Украина вынуждена выполнять обещания, данные западным партнерам, в надежде, что они возьмут ее в свой мир. Таким образом Киев старается завоевать статус противника России и получать всевозможную поддержку своих союзников, добавил он.

Милонов отметил, что не стоит недооценивать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он пояснил, что украинцев начали патриотически воспитывать с детских садов, поэтому многие из солдат являются идейно подкованными. Депутат назвал их серьезным противником, которому необходимо дать отпор.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал контрнаступление ВСУ, которое готовит Киев. Он выразил уверенность в успехе украинских солдат и спрогнозировал завершение конфликта на Украине в 2024 году.