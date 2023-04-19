Российская авиация уничтожила три самолета ВСУ под Харьковом и в ДНР

Минобороны заявило, что российская авиация сбила три самолета ВСУ под Харьковом и в ДНР

Российская авиация за сутки уничтожила три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в районе Новоукраинки и Сергеевки ДНР были сбиты два украинских истребителя МиГ-29. Кроме того, в небе над селом Долгеньким Харьковской области был уничтожен штурмовой самолет Су-25.

Конашенков добавил, что еще один Су-25 удалось сбить в районе Угледара в ДНР с помощью средств противовоздушной обороны. Также за сутки были перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожены шесть беспилотников противника в Херсонской областях, Луганской народной республике и в ДНР.