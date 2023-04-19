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19:36, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

13-летний подросток умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж

13-летний Джейкоб Стивенс из США умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж

Фото: Carlo Allegri / Reuters

13-летний Джейкоб Стивенс из Огайо, США, умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж. Об этом сообщает издание ABC6.

Подросток решил поучаствовать в челлендже, участники которого принимают от 12 до 14 таблеток безрецептурного препарата, что вызывает у некоторых из них галлюцинации. Во время записи видео он был с друзьями. Вскоре после употребления таблеток Стивенсу стало плохо.

Врачи подключили подростка к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя шесть дней он умер. «Врачи сказали, (...) что он может лежать там, но он никогда не откроет глаза, никогда не будет дышать, улыбаться, ходить или говорить», — рассказал отец подростка.

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Родственники Стивенса добавили, что намерены добиться того, чтобы на покупку подобных лекарств были установлены возрастные ограничения. Кроме того, они хотят, чтобы Tik Tok и другие социальные сети ввели возрастные ограничения и требовали предоставлять удостоверение личности для регистрации. «Я сделаю все, что смогу, чтобы ни один другой ребенок не прошел через это», — сказала бабушка подростка.

Опасные TikTok-челленджи неоднократно становились причиной смерти несовершеннолетних. В частности, в январе из-за так называемого блэкаут-челленджа умерла 12-летняя Милагрос Сото из Аргентины. Девочка решила намеренно вызывать у себя удушье, пытаясь записать видео для TikTok. Родственники обнаружили ее без сознания, а медики скорой помощи констатировали смерть.

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Оксана Петина
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13-летний подросток умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж
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