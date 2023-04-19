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08:54, 19 апреля 2023Силовые структуры

Российский пенсионер перевел подставному сотруднику банка 10 миллионов рублей

Пенсионер из Братска перевел телефонным мошенникам 10 млн рублей, возбуждено дело

Фото: Unsplash

В Братске полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению 61-летнего пенсионера, который перевел телефонным мошенникам 10 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Потерпевшему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он заявил пенсионеру о том, что на его имя мошенники оформляют кредит, и убедил взять деньги самому и перевести их на безопасный счет. Потерпевший в итоге поверил подставному сотруднику банка и перевел ему 10 миллионов рублей.

После получения денег аферист пропал, и пенсионер понял, что стал жертвой мошенничества. Он обратился с заявлением в полицию. Расследование ведется по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), уточнили изданию в пресс-службе управления МВД России по Иркутской области.

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Любовь Ширижик
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