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20:19, 19 апреля 2023Силовые структуры

Главного врача российской психбольницы заподозрили в коррупции

СКР возбудил дело о взятке против главврача психбольницы Приморья за снятие с учета

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело о коррупции в отношении главного врача краевой клинической психбольницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). К уголовной ответственности также привлечен местный житель, подозреваемый в даче взятки медику.

По версии следствия, главврачу передали 100 тысяч рублей за снятие с учета в психоневрологическом диспансере без личного посещения и прохождения медобследования.

Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Любовь Ширижик
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