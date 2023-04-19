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17:35, 19 апреля 2023Силовые структуры

В Москве осудят отца за попытку сбросить с балкона многоэтажки маленькую дочь

В Москве будут судить 28-летнего отца, пытавшего скинуть с балкона 13-го этажа свою дочь

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд рассмотрит дело 28-летнего мужчины, пытавшего убить маленькую дочь. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 сентября 2022 года фигурант находился с годовалым ребенком дома в квартире на Городецкой улице. Он отвел девочку на балкон 13-го этажа, перевесил через перила и угрожал сбросить вниз. Силовикам удалось остановить мужчину и спасти малышку.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Отмечается, что отец ребенка признал вину.

Ранее стало известно, что в Тыве пьяная россиянка зарезала двухлетнюю дочь своей сестры.

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Екатерина Власова
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