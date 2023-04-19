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16:47, 19 апреля 2023Экономика

Стоимость приготовления традиционного итальянского блюда подскочила

Bloomberg: засуха в Испании спровоцировала рост цен на итальянскую пиццу на 20%

Фото: Zaria Wright / Unsplash

Оливковое масло подскочило в цене на 27 процентов в годовом выражении, что повлияло на доступность традиционной пиццы и усугубило кризис стоимости жизни итальянских семей. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот продукт, который можно найти на любой кухне Италии, дорожает самыми быстрыми темпами среди пяти ингредиентов национального блюда. Для расчета «индекса пиццы "Маргарита"» Bloomberg также учитывает цены на муку, помидоры и сыр моцарелла. Общая стоимость приготовления блюда в домашних условиях сейчас на 20 процентов выше, чем годом ранее — уже на протяжении восьми месяцев подряд.

Причиной скачка цен на масло стала сильная засуха в Испании, крупнейшем мировом производителе этого продукта. Это показывает, что даже при снижении темпов инфляции и замедлении роста расходов на электроэнергию Италия остается уязвимой к ряду сырьевых потрясений, влияющих на самые основные продукты питания.

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Из-за инфляции покупка пиццы в магазине становится дешевле, чем ее самостоятельное приготовление дома. Стоимость готового блюда выросла всего на 8,5 процента за год, что почти соответствует инфляции. При этом такие продукты, входящие в его состав, как моцарелла и мука, подорожали на 26,9 и 17,6 соответственно.

Россиян предупредили о подорожании оливкового масла в конце прошлого года. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников связал это с погодными аномалиями в Южной Европе и сложностей с оплатой и логистикой.

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