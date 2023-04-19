Анна Цивилева заявила о скором открытии фонда «Защитники Отечества» в Липецке

Анна Цивилева в Липецке проверила подготовку к открытию фонда «Защитники Отечества»

В Липецкой области проведена большая работа по подготовке к открытию филиала фонда «Защитники Отечества». Это позволит в сжатые сроки приступить к непосредственной реализации задач фонда в регионе на самом высоком уровне и обеспечить поддержку для каждого ветерана и каждой семьи погибшего бойца. Региону в этом поможет и собственный опыт работы с участниками СВО, который охватывает самые разные сферы. Об этом заявила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время рабочей поездки в Липецкую область.

На встрече Анны Цивилевой с губернатором региона Игорем Артамоновым обсуждались вопросы старта работы филиала фонда в Липецкой области, а также деятельность учреждений, оказывающих поддержку ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

Анна Цивилева высоко оценила подготовку региона к открытию филиала фонда «Защитники Отечества» в Липецке. На сегодняшний день подобраны социальные координаторы и выделено помещение, соответствующее всем необходимым требованиям. Также председатель фонда «Защитники Отечества» лично провела собеседования с кандидатами на должность руководителя регионального филиала фонда в Липецкой области.

Глава фонда «Защитники Отечества» посетила Центр социальной защиты населения Липецка, где ветераны СВО и семьи погибших бойцов могут получить меры социальной поддержки, пройти комплексную реабилитацию и абилитацию, оформить социальное обслуживание на дому.

Большое внимание в регионе уделяется работе многофункциональных центров, в которых оказывается свыше 385 видов государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день в системе функционируют 25 центров «Мои Документы», два МФЦ для бизнеса, два центра оказания услуг для бизнеса и 129 ТОСП, расположенных на базе сельских администраций и библиотек.

Отдельным пунктом рабочей поездки стало посещение Центра занятости в городе Елец. Ветераны СВО и семьи погибших бойцов могут найти здесь работу, сотрудников, пройти переобучение, открыть собственное дело, получить услуги по социальной адаптации и психологическую поддержку.

«Мы готовы к открытию регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Подготовили здание, отобрали 35 сотрудников из числа социальных кураторов, которые уже работают с родственниками участников СВО и показали свою эффективность. Липецкие психологи проходят переподготовку для работы с военной травмой. Наша задача — открыть филиал фонда в Липецкой области как можно скорее, чтобы всесторонне помогать нашим ветеранов», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.