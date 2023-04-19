Пятерых украинцев осудят за подготовку взрыва в Мелитополе

Пятерых граждан Украины осудят за подготовку взрыва у места раздачи гумпомощи в Мелитополе

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд назначил на 26 апреля первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Александра Жукова, Юрия Петрова, Игоря Горлова, Андрея Голубева и Владимира Зуева обвиняют в покушении на теракт.

По словам источника, в конце февраля 2022 года мужчины вступили в орггруппу. Предполагаемые диверсанты выяснили, в каком месте в Мелитополе российские военные собираются раздавать гуманитарную помощь. После этого они нашли автомобиль и положили в него самодельное взрывное устройство, чтобы активировать его в тот момент, когда рядом соберутся мирные жители.

Воплотить задуманное сообщникам не удалось, так как в начале апреля их задержали сотрудники ФСБ.