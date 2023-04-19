Мужчина «воскресил» покойную бабушку и вызвал споры в сети

SCMP: житель Китая вернул к жизни умершую бабушку при помощи искусственного интеллекта

Мужчина из Китая «воскресил» умершую во время пандемии COVID-19 бабушку и вызвал споры в сети. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

24-летний житель Шанхая по фамилии У решил вернуть к жизни покойную бабушку, которая скончалась в январе в 84 года, при помощи искусственного интеллекта. Китаец был очень привязан к ней, потому что она воспитывала его в детстве после развода родителей. Когда женщина заболела, он оставил работу в Шанхае и пробыл рядом с ней последние 15 дней ее жизни. Однако попрощаться с бабушкой У так и не удалось — все это время она находилась в коме.

После смерти родственницы мужчина использовал ее фотографии и записи телефонных разговоров с ней, чтобы создать реалистичный виртуальный образ. Затем при помощи чат-бота ChatGPT У снабдил программу информацией о жизни покойной и обучил говорить так, как это делала она. В итоге виртуальная бабушка отвечает на его вопросы, при этом на экране отображается ее говорящее изображение.

Во время одной из бесед с цифровой копией родственницы он спрашивает: «Папа звонил тебе недавно. Что ты ему сказала?» Бабушка ответила, что попросила его не пить вина, экономить и не играть в карты. На вопрос, что женщина купила на Новый год, она ответила: «Я купила две бутылки масла для готовки. Фермеры сами отжимали его. Оно такое ароматное, хаха, 75 юаней (около 900 рублей — прим. "Ленты.ру") за бутылку».

У признался, что его виртуальная бабушка может вести только простые разговоры, но он рад даже такой возможности пообщаться с ней. Многие пользователи китайского сегмента интернета положительно оценили идею мужчины. «Я поддерживаю его, но сам бы на такое не пошел. Мне было бы слишком грустно», — написал один из них. Другой заявил, что общение с искусственным интеллектом — то же общение, и в этом нет ничего странного.

Однако нашлись и те, кто обвинил У в инфантилизме. «Человек должен смотреть в лицо реальности. Рождение и смерть — это норма жизни, разве не так?» — написал один из комментаторов. «Это же не настоящая она. Разве он не боится говорить с ней? Мне кажется, он должен дать бабушке покоиться с миром и хранить память о ней в своем сердце», — заявил другой.

В январе 2021 года сообщалось, что житель китайской провинции Шаньдун заморозил тело умершей жены в надежде воскресить ее в будущем. Женщину поместили в криогенный резервуар с жидким азотом.