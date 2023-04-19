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23:19, 19 апреля 2023Россия

Внука Зюганова решили выдвинуть кандидатом в мэры Москвы

КПРФ решила выдвинуть внука Зюганова кандидатом в мэры Москвы
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рекомендован в качестве кандидата на выборы мэра Москвы от партии. Об этом заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, передает ТАСС.

По его словам, было принято единогласное решение выдвинуть «молодого, яркого и перспективного кандидата, за плечами которого два созыва в Мосгордуме». Сейчас Леонид Зюганов возглавляет комиссию Мосгордумы по науке и промышленности.

Выборы столичного градоначальника состоятся в Единый день голосования в сентябре. Сейчас пост мэра Москвы занимает Сергей Собянин.

В октябре 2022 года Леонида Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Сотрудники ДПС остановили депутата Мосгордумы на Кутузовском проспекте. Младший Зюганов уверял, что провел оплату в соответствии со всеми правилами и уехал лишь после того, как на терминале прозвучал звуковой сигнал.

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Марина Совина
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