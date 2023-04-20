Зеленский выступит перед парламентом Мексики и попросит о помощи
Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед Конгрессом Мексики по видеосвязи, мероприятие назначено на четверг, 20 апреля. По словам двух человек, знакомых с вопросом, Зеленский будет просить у парламента поддержки в конфликте с Россией, пишет Reuters.
Выступление должно было состояться около полудня, пишет агентство. Это пройдет по приглашению группы людей, выступающих за укрепление отношений между Мексикой и Украиной. При этом в местном парламенте есть и другие силы: в том числе выступающие за сближение с Россией.
В украинском кризисе правительство Мексики пытается оставаться нейтральным, хотя некоторые сторонники Украины критикуют президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за то, что он не согласен с европейскими поставками оружия Киеву. Тем не менее, Мексика голосовала вместе с США и другими западными державами по ряду важных резолюций ООН.