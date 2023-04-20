Зеленский выступит перед парламентом Мексики и попросит о помощи

Президент Украины Зеленский выступит перед парламентом Мексики 20 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед Конгрессом Мексики по видеосвязи, мероприятие назначено на четверг, 20 апреля. По словам двух человек, знакомых с вопросом, Зеленский будет просить у парламента поддержки в конфликте с Россией, пишет Reuters.

Выступление должно было состояться около полудня, пишет агентство. Это пройдет по приглашению группы людей, выступающих за укрепление отношений между Мексикой и Украиной. При этом в местном парламенте есть и другие силы: в том числе выступающие за сближение с Россией.

В украинском кризисе правительство Мексики пытается оставаться нейтральным, хотя некоторые сторонники Украины критикуют президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за то, что он не согласен с европейскими поставками оружия Киеву. Тем не менее, Мексика голосовала вместе с США и другими западными державами по ряду важных резолюций ООН.