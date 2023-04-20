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07:17, 20 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский выступит перед парламентом Мексики и попросит о помощи

Президент Украины Зеленский выступит перед парламентом Мексики 20 апреля
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед Конгрессом Мексики по видеосвязи, мероприятие назначено на четверг, 20 апреля. По словам двух человек, знакомых с вопросом, Зеленский будет просить у парламента поддержки в конфликте с Россией, пишет Reuters.

Выступление должно было состояться около полудня, пишет агентство. Это пройдет по приглашению группы людей, выступающих за укрепление отношений между Мексикой и Украиной. При этом в местном парламенте есть и другие силы: в том числе выступающие за сближение с Россией.

В украинском кризисе правительство Мексики пытается оставаться нейтральным, хотя некоторые сторонники Украины критикуют президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за то, что он не согласен с европейскими поставками оружия Киеву. Тем не менее, Мексика голосовала вместе с США и другими западными державами по ряду важных резолюций ООН.

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Виктория Кондратьева
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