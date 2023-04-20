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08:43, 20 апреля 2023Мир

Восточной Европе помогут избавиться от излишков украинского зерна

Politico: ЕК поможет странам восточной Европы избавиться от излишков украинского зерна

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) уступит некоторым требованиям восточных стран-членов ЕС и предложит им помощь в перемещении и избавлени от излишков украинского зерна, застрявших на их территории. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

ЕК при этом оставляет для себя возможность ввести тарифы на сельскохозяйственную продукцию в дальнейшем. Пока что Комиссия предлагает лишь помощь в транспортировке зерна.

Высокопоставленный чиновник из ЕС уточнил, что в объединении задумываются о введении таможенных пошлин на украинскую продукцию.

Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария рассказывают о «тысячекратном» увеличении украинской сельскохозяйственной продукции, приезжающей на их территорию после начала боевых действий. Импорт пшеницы в Польшу увеличился с 2,8 тысячи тонн в 2021 году до 500 тысяч тонн в 2022 году. В других восточных странах ЕС наблюдаются аналогичные тенденции, добавил чиновник из ЕС. В связи с этим перечисленные страны пытаются вводить ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

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Виктория Кондратьева
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