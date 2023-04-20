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11:00, 20 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала иностранного студента российского вуза за пропаганду терроризма

В Алтайском крае ФСБ задержала иностранного студента за пропаганду терроризма в общежитии

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Алтайском крае сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 19-летнего студента местного вуза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, передает MK.RU.

По данным российской спецслужбы, обучающийся в учебном заведении молодой человек является гражданином иностранного государства. С начала 2023 года он в общежитии вуза занимался пропагандой деятельности запрещенной в России международной террористической организации, действующей в Афганистане. Своими взглядами он делился с двумя соседями по комнате.

Против студента возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма»). Ему предъявлено обвинение.

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Любовь Ширижик
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