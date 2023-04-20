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13:18, 20 апреля 2023Россия

В Москве флорист-мигрант пытался совратить 15-летнюю школьницу в цветочном

MK.RU: в Москве флорист из Таджикистана пытался совратить 15-летнюю школьницу в цветочном

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве 33-летний флорист из Таджикистана пытался совратить 15-летнюю школьницу в цветочном магазине, расположенном возле метро «Улица 1905 года», сообщает MK.RU.

По данным издания, девочка долго осматривалась в цветочном: она выбирала розу для мероприятия. 33-летний флорист предложил ей спуститься в подсобку, где, по его словам, больше выбор.

Там мигрант начал делать школьнице недвусмысленные намеки и приставать. Девочке удалось вырваться и позвонить матери.

Позже сотрудники полиции доставили подозреваемого в отдел. Свою вину флорист признал и извинился перед несовершеннолетней. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

16 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель автокрана подобрал 21-летнюю студентку, высаженную на трассе из такси, и изнасиловал ее. В медучреждении у потерпевшей зафиксировали травму, характерную для насильственного полового акта. Позже правоохранители задержали 35-летнего водителя вместе с 43-летним приятелем в Торжке. Мужчины официально безработные, проживали в Купчино.

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Анна Щербакова
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