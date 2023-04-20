Один из крупнейших производителей сельхозтехники окончательно ушел из России

Производитель сельхозтехники CNH Industrial продал свой бизнес в России

Один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники CNH Industrial объявил об окончательном уходе из России. Об этом сообщается в пресс-релизе транснациональной компании, штаб-квартира которой расположена в Великобритании.

Утверждается, что активы компании в России были проданы «примерно за 60 миллионов долларов». Покупатель в сообщении не раскрывается.

CNH Industrial приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года. При этом корпорация до этого дня платила своим сотрудникам зарплату. В России на компанию работало около 200 человек.

У компании был офис в Московской области, который занимался импортом и распространением продукции в России, а также производственные площадки сельскохозяйственного оборудования и инвентаря, а также склад запчастей. В 2021 году российское подразделение принесло корпорации около 380 миллионов долларов США, что составляет 2 процента от общей выручки компании в 2021 году.

Среди самых известных брендов CNH Industrial — компания Iveco, производящая коммерческий транспорт, автобусы и грузовики. Также в России известны Case IH и New Holland — производители сельскохозяйственных тракторов, комбайнов и навесноого оборудования.