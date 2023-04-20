Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:16, 20 апреля 2023Экономика

Один из крупнейших производителей сельхозтехники окончательно ушел из России

Производитель сельхозтехники CNH Industrial продал свой бизнес в России

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники CNH Industrial объявил об окончательном уходе из России. Об этом сообщается в пресс-релизе транснациональной компании, штаб-квартира которой расположена в Великобритании.

Утверждается, что активы компании в России были проданы «примерно за 60 миллионов долларов». Покупатель в сообщении не раскрывается.

CNH Industrial приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года. При этом корпорация до этого дня платила своим сотрудникам зарплату. В России на компанию работало около 200 человек.

У компании был офис в Московской области, который занимался импортом и распространением продукции в России, а также производственные площадки сельскохозяйственного оборудования и инвентаря, а также склад запчастей. В 2021 году российское подразделение принесло корпорации около 380 миллионов долларов США, что составляет 2 процента от общей выручки компании в 2021 году.

Среди самых известных брендов CNH Industrial — компания Iveco, производящая коммерческий транспорт, автобусы и грузовики. Также в России известны Case IH и New Holland — производители сельскохозяйственных тракторов, комбайнов и навесноого оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве вспышку в небе объяснили падением спутника НАСА
Минобороны сообщило о пресечении попыток ВСУ контратаковать в Артемовске
В НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом
На Донбассе погиб чемпион мира по кикбоксингу
В СНГ обвинили Вашингтон в стремлении «разорвать» и разрушить Содружество
Суд вынес решение по иску о платном возврате брака на Wildberries
Захарова прокомментировала объяснения властей Киева о вспышке в небе
В программе Малышевой предупредили об опасности обезболивающих
МИД России оценил возможные поставки оружия из Южной Кореи на Украину
США и 26 стран проведут крупные учения в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.