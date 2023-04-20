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00:57, 20 апреля 2023Мир

В США предупредили о риске сокращений в армии из-за недобора новобранцев

Военный министр Вормут: армии США грозят сокращения из-за риска недобора новобранцев

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Американской армии грозят сокращения из-за риска недобора новобранцев. Такое заявление сделала министр армии США Кристин Вормут, ее слова передает телеканал Al-Mayadeen.

Она выразила опасения, что в текущем году цель набрать достаточно добровольцев уже станет вызовом. «Я полагаю, что структура, которая нам нужна для армии 2030 года, отличается от той, в которой мы нуждались в последние 20 лет», — предупредила американский военный министр.

В 2023 году армия Соединенных Штатов планирует набрать около 64 тысяч солдат, и еще 65,5 тысяч — в следующем году. В соответствии с индексом военной мощи США, который подготовил стратегический исследовательский институт Heritage Foundation, в настоящее время Вооруженные силы Соединенных Штатов «слабы» и «подвергаются растущему риску оказаться неспособными удовлетворить требования по защите жизненно важных национальных интересов Америки».

Ранее агентство Bloomberg писало, что острая нехватка новобранцев в армии США угрожает нацбезопасности страны. Уточнялось, что с наибольшим дефицитом кадров столкнулись в Сухопутных войсках.

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Марина Совина
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