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США столкнулись с острой нехваткой рекрутов в армии

Bloomberg: острая нехватка новобранцев в армии США угрожает нацбезопасности страны

Фото: Shutterstock

Острая нехватка новобранцев наблюдается в армии Соединенных Штатов, что является прямой угрозой нацбезопасности страны, пишет Bloomberg. С наибольшим дефицитом кадров столкнулись в Сухопутных войсках.

Пентагону необходимо набрать около 150 тысяч рекрутов, чтобы достичь установленную цель в 1,3 миллиона военнослужащих. «Поскольку до конца финансового года осталось два месяца, США все еще не хватает 15 процентов от этой цели. К концу июня армия набрала 22 тысячи военнослужащих, что на 60 процентов ниже годовой цели», — сказано в публикации.

Одной из главных причин сложившейся ситуации является уменьшение числа молодых американцев, пригодных к военной службе. Из-за роста числа людей, страдающих от ожирения и употребления наркотиков, лишь 23 процента американцев в возрасте от 17 до 24 лет не имеют медицинских противопоказаний к службе в армии, однако с учетом поступивших в высшие учебные заведения данный показатель снижается до 12 процентов.

Для того чтобы восполнить пробел, ВС США предлагают вознаграждение в 35 тысяч долларов новобранцам, которые готовы начать армейскую подготовку в течение 45 дней, а также самостоятельный выбор места службы. Кроме того, некоторые новобранцы могут отслужить два года вместо четырех лет.

О нехватке новобранцев ранее заявил Пентагон. Так, по данным заместителя начальника штаба армии генерала Джозефа Мартина, численность войск в 2022 году составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 тысяч, а в следующем году может снизиться до 445 тысяч.

Обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг подчеркнул, что теперь высшее командование армии встало перед непростым выбором — сократить число войск или перейти на обязательный призыв.

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Варвара Кошечкина
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