В США заявили о череде неудач в американской армии

ТАС: армия США столкнулась с нехваткой новобранцев из-за нежелания американцев служить

Острая нехватка новобранцев стала последней проблемой армии США, с которыми столкнулись вооруженные силы страны. Об этом заявил обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг.

«Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана», — считает он. По словам Чанга, все это привело к разрушению имиджа армии, которая теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности.

Автор также отметил, что военные в США пережили культурную революцию и «опасно сблизились с демократами». В результате сильно уменьшилось число американцев, желающих поступить на службу.

Чанг подчеркнул, что теперь высшее командование армии встало перед непростым выбором — сократить число войск или перейти на обязательный призыв.

О нехватке новобранцев ранее заявил Пентагон. Так, по данным заместителя начальника штаба армии генерала Джозефа Мартина, численность войск в 2022 году составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 тысяч, а в следующем году может снизиться до 445 тысяч.