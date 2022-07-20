Пентагон заявил о нежелании американцев служить в армии

AP: в США пожаловались на острую нехватку военнослужащих

В США пожаловались на острую нехватку военнослужащих, в связи с чем Пентагон собирается сократить численность армии. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что американцы не желают служить. По прогнозам, в армии США ожидается нехватка 10 тысяч человек, а ожидания на следующий год еще более тревожные. Так, по данным заместителя начальника штаба армии генерала Джозефа Мартина, численность войск в 2022 году составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 тысяч, а в следующем году может снизиться до 445 тысяч.

Пока армия достигла лишь 50 процентов цели по набору — 60 тысяч солдат. К первому октября недобор может составить уже 25 процентов.

«Причина того, что, по нашему мнению, происходит прямо сейчас, заключается в том, что у нас есть беспрецедентные проблемы как с общей обстановкой после COVID-19, так и с рынком труда, а также проблема состоит в конкуренции с частными компаниями», — пояснил Мартин.

Как заявил Гилберт Сиснерос, заместитель министра обороны США по кадрам и боевой готовности, атмосфера на рынке труда усугубилась последствиями пандемии и разрывом между военными и гражданскими.

В мае автор The Washington Examiner также заявил, что в США наблюдается нехватка военнослужащих. По словам журналиста, Вооруженные силы страны сократили на 12 тысяч солдат, поскольку не получилось найти необходимое число новобранцев из-за их отказа служить.

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