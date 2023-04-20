Политолог отметила эффективность муниципальной политики президента

Эксперт ЭИСИ Дарья Кислицына: президентом налажено финансирование муниципалитетов

Система местного самоуправления в России за период президентства Владимира Путина качественно изменилась. Одно из ключевых изменений состоит в том, что она максимально приблизилась к запросам людей и ориентируется на работу с каждым из них. Приоритетом работы муниципалитетов стал конструктивный диалог с населением, направленный на решение актуальных проблем. Близость к людям не на словах, а на деле стала базовым принципом работы системы МСУ. Таким образом в преддверии заседания Совета при президенте России по развитию местного самоуправления руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына прокомментировала «Ленте.ру» изменения в муниципальной системе страны.

«Последовательная политика президента по повышению открытости местной власти повлияла и на возросшую степень гражданского участия в делах муниципалитетов. Неравнодушные жители стали полноценными субъектами местной политики», — подчеркнула Дарья Кислицына.

По инициативе президента расширяется спектр практик, через которые люди могут влиять на организацию жизни в своих муниципальных образованиях, напомнила эксперт. «Граждане решают сами, какие изменения и каким образом воплотить в жизнь. Своими активными действиями влияют на качество жизни в городах и районах», — отметила политолог.

Президентом также была налажена система финансирования муниципальных образований. Это позитивно влияет на эффективность их работы. Эффективность при этом проявляется в конкретных переменах к лучшему — например, в изменении облика городов России, заключила Дарья Кислицина.

Заседание Совета при президенте России по развитию местного самоуправления состоится 20 апреля 2023 года. На следующий день, 21 апреля — День местного самоуправления в России. 21 апреля 1785 года императрицей Екатериной II была издана «Жалованная грамота городам». Грамота определила новые выборные городские учреждения и расширяла круг избирателей. В соответствии с грамотой в городах раз в три года созывалось представительное собрание, а постоянно действующим городским органом становилась дума, состоящая из городского головы и гласных. Грамота стала основой современного городского и муниципального самоуправления.