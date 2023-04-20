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23:36, 20 апреля 2023Экономика

Грузинский банк предупредил о закрытии счетов из-за транзакций с обходом санкций

Грузинский банк TBC Bank предупредил о закрытии счетов из-за транзакций с обходом санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Один из крупнейших грузинских банков TBC Bank предупредил клиентов, что может закрыть их счета в случае выявления транзакций, связанных с обходом западных санкций против России. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении отмечается, что санкции распространяются как на экспорт определенной продукции из Великобритании, США и Евросоюза в Россию, так и на операции экспорта товаров из России в Великобританию, США и Евросоюз.

Кредитная организация просит клиентов учесть, что в случае выявления операций, связанных с нарушением санкций, банк оставляет за собой право закрыть счета без уведомления.

В декабре 2022 года сообщалось, что грузинский банк Bank of Georgia (BOG) начал принудительно закрывать счета ряда клиентов, в числе которых оказались десятки граждан России и Белоруссии.

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Юлия Мискевич
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