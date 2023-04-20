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08:35, 20 апреля 2023Силовые структуры

Иностранку арестовали за совершенное 29 лет назад убийство 17-летней россиянки

В Иркутске суд арестовал иностранку, задушившую с друзьями 17-летнюю девушку в 1994 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Иркутске суд арестовал 46-летнюю иностранку за убийство 17-летней девушки, совершенное 29 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным ведомства, 29 декабря 1994 года в подъезде дома на улице Просвещения нашли тело потерпевшей. Правоохранители выяснили, что погибшая отдыхала в квартире с двумя подругами. Они поссорились и задушили жертву. Вскоре силовики задержали одну из участниц расправы. Ее осудили. Вторая фигуранта была объявлена в розыск.

В начале апреля 2023 года правоохранители установили местоположение разыскиваемой. Ее задержали в Москве и доставили в Иркутск. Она не отрицала причастность к убийству. Отмечается, что обвиняемая дважды меняла персональные данные и уезжала в Таджикистан, где получила гражданство.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «г» статьи 102 («Убийство») РСФСР.

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Екатерина Власова
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