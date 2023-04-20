Плантация марихуаны из подмосковного дома попала на видео

Житель Подмосковья вырастил в дачном доме 212 кустов марихуаны на продажу, он арестован

В дачном доме под Москвой молодой человек вырастил плантацию марихуаны. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

На кадрах видны кусты растения.

23-летний житель Московской области вырастил 212 кустов марихуаны. Наркосодержащие растения он сбывал в столице. В арендованной им квартире в доме на улице Борисовской полицейские изъяли 14,7 килограмма каннабиса, расфасованного в 17 пакетов.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек арестован.