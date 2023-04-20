Назван способ ЕС надавить на Сербию

Политолог Леви назвал безвизовый режим ЕС с Косово способом надавить на Сербию

Безвизовый режим со странами Евросоюза для Косово может быть элементом политического давления на Сербию с тем, чтобы указать стране на необходимость более последовательно следовать общему с ЕС курсу. Значительных негативных последствий решения о безвизе ждать не стоит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Дмитрий Леви.

«Некоторое время назад ЕС предложил Сербии такой сценарий взаимодействия: если страна будет готова в полном объеме признать независимость Косово, то и Сербии окажут поддержку, будут участвовать в ее экономическом развитии. Но в какой-то момент государство начало проявлять все больше независимости от Евросоюза и в оценке украинского конфликта, и по другим вопросам. Поэтому решение о безвизе можно рассматривать как определенный сигнал для Сербии», — сказал Леви.

Политолог допустил, что таким образом ЕС пытается указать Сербии на необходимость пересмотра политики в сторону большего единства с другими государствами. И, подчеркнул Леви, Евросоюз, действительно, может диктовать Сербии свои условия на правах более сильной экономики и политического актора.

«Никаких особенных последствий здесь не будет. Значительная часть жителей Косово из тех, кто хотел эмигрировать в ЕС, уже это сделала, так что дополнительных рисков не прослеживается. Для Сербии, в свою очередь, это просто своеобразная оплеуха, сигнал о том, что ей придется смириться с рядом политических решений ЕС, который защищает независимость Косово. Такое политическое давление», — заключил политолог.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Анита Хиппер заявила, что с 1 января 2024 года Евросоюз введет безвизовый режим с Косово. Это решение было принято несмотря на то, что независимость Косово не признают пять стран союза.

