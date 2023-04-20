Губернатор Кубани раскрыл причину подорожания отдыха на курортах края

Губернатор Кубани Кондратьев: рост цен на гостиничные услуги связан с возросшим спросом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскрыл причину значительного подорожания отдыха на курортах региона в 2023 году. Стоимость номеров в отелях категории четыре и пять звезд повысилась на 5-15 процентов, сообщает телеканал Tvkrasnodar.ru.

По его словам, рост цен на гостиничные услуги на Кубани связан с возросшим спросом — ожидается, что летом регион посетят как минимум девять миллионов человек. «Сегодня наши курорты на первом месте в России по уровню бронирования. Сейчас объемы продаж уже на треть опережают прошлогодние. Черноморское побережье на июнь-август забронировано на 52 процента, Азовское — на 20 процентов. Самые популярные города — традиционно Сочи, Анапа и Геленджик», — рассказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что большое разнообразие отелей разного ценового сегмента позволяет отдыхающим выбрать гостиницу «на любой кошелек». «Влиять на ценовую политику мы можем, только создавая здоровую конкуренцию в системе турбизнеса. Наша задача — обеспечить условия для бизнеса, строить отели и комплексно развивать наши курорты», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Сочи на майские праздники аренда квартир и домов подорожала на 10-15 процентов. Отмечается, что рост цен на посуточную аренду жилья на курортах Краснодарского края за год составил от 10 до 20 процентов.