«Самая татуированная женщина Британии» показала фото топлес

«Самая татуированная женщина Британии» Бекки Холт попозировала топлес в черных перчатках

Англичанка Бекки Холт из графства Чешир, которую в сети прозвали самой татуированной женщиной Британии, показала фанатам откровенную фотографию. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, насчитывающем 152 тысячи подписчиков (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что тело модели на 95 процентов покрыто татуировками в виде орнаментов, фантастических героев и надписей. На размещенном в соцсети кадре 35-летняя женщина позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Ее образ дополняют длинные перчатки из черной прозрачной ткани, а также яркий макияж.

Поклонники высказали свой восторг Холт в комментариях. «Современная Мэрилин Монро!», «Похожа на Мадонну. Очень красивое тело», «Я подписана на тебя несколько лет и без ума от твоих татуировок — очень необычно и привлекательно», — похвалили они.

В мае 2022 года Бекки Холт показала своего избранника и удивила фанатов. После отношений с мужчинами, которые разделяли интерес модели к татуировкам, она начала встречаться с 23-летним хирургом, на теле которого нет ни одного рисунка.