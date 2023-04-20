Акции Tesla упали вслед за ракетой Starship

Акции Tesla упали более чем на 9 процентов после взрыва ракеты Starship компании SpaceX

В начале торгов в четверг, 20 апреля, акции производителя электромобилей Tesla падают более чем на девять процентов на фоне неудачного запуска ракеты Starship, которая взорвалась спустя четыре минуты после старта. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Отвечающая за разработку и производство ракеты компания SpaceX не связана с Tesla, но, так как обеими владеет миллиардер Илон Маск, а SpaceX не торгуется на бирже, инвесторы начали распространять свое разочарование на автопроизводителя.

По состоянию на 19:00 по московскому времени котировки Tesla опустились до 163 долларов за акцию. До инцидента с запуском Starship они торговались на уровне 184 долларов.

Многоразовая транспортная система Starship к настоящему времени является самой мощной в мире ракетой. Испытание нельзя назвать однозначно неудачным, так как в его задачи входили только старт, отделение ступени и полет прототипа корабля Ship 24 по суборбитальной траектории до высоты 235 километров.

Проблемы возникли на высоте 38 километров. Ракета вошла в неконтролируемую вибрацию и разрушилась. При этом Илон Маск еще до старта говорил, что будет считать испытания успешными, если Starship сумеет подняться в воздух.

Предполагается, что второй прототип системы будет собран в течение нескольких месяцев. Ее основной задачей создатели называют отправку пилотируемой миссии на Марс.