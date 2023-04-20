Российский депутат вымогал деньги у чиновника и скрылся от следствия

СКР возбудил дело против депутата заксобрания Пермского края за вымогательство у чиновника

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Пермского края, подозреваемого в вымогательстве у чиновника краевой администрации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет об Илье Лисняке, уточнил осведомленный источник РИА Новости. Он скрылся от следствия за пределами России, в связи с чем объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2022 году депутат, угрожая распространением негативной информации в интернете, потребовал от сотрудника аппарата администрации Пермского края крупную сумму денег. Следователь ходатайствует об избрании в отношении подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования прошли обыски в офисах компаний депутата и по месту его жительства. Изъяты документы, идет допрос свидетелей.

Лисняк с 2016-го по 2021 год был депутатом пермской думы, а затем был попал в краевой парламент. Он также являлся активным блогером.