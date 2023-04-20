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13:18, 20 апреля 2023Россия

Глава приграничного региона назвал число погибших при обстрелах ВСУ россиян

Губернатор Гладков заявил о 30 погибших в Белгородской области за все время обстрелов ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Белгородской области с начала спецоперации из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 30 человек. Такое число назвал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков, его заявление приводит РИА Новости.

Согласно докладу Гладкова, также пострадали 123 человека.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

В Белгородской области, как и в других регионах, среди которых Крым, Брянская и Курская области, начали возводить фортификационные сооружения. Они представляют собой укрепления из бетонных пирамид на случай возможной атаки со стороны Украины.

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Анастасия Шейкина
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