NYT назвала слова украинцев про обстрелы ВСУ своих же городов пропагандой России

Американская газета New York Times (NYT) назвала «российской пропагандой» утверждения жителей подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР о том, что город обстреливается артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналисты пишут, что жители прифронтовых городов на востоке Украины «продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России». Репортеры пообщались с такими гражданами и признали, что население лояльно настроено к России из-за родственных и культурных связей с соседней страной. Однако, по мнению СМИ, они лишь «повторяют строчки из российской пропаганды».

12 апреля британская газета Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным без объяснения причин. Дипломат считает, что статья была удалена после того, как газета подверглась жесткой критике со стороны местной элиты, предположительно, из-за того, что ее представители увидели в материале альтернативный взгляд, маркированный как «российская пропаганда», в противовес британскому правительственному нарративу по Украине.