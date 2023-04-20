Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:04, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

Журналисты NYT назвали пропагандой обстрел ВСУ украинских городов

NYT назвала слова украинцев про обстрелы ВСУ своих же городов пропагандой России
СюжетНаселение России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Американская газета New York Times (NYT) назвала «российской пропагандой» утверждения жителей подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР о том, что город обстреливается артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналисты пишут, что жители прифронтовых городов на востоке Украины «продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России». Репортеры пообщались с такими гражданами и признали, что население лояльно настроено к России из-за родственных и культурных связей с соседней страной. Однако, по мнению СМИ, они лишь «повторяют строчки из российской пропаганды».

12 апреля британская газета Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным без объяснения причин. Дипломат считает, что статья была удалена после того, как газета подверглась жесткой критике со стороны местной элиты, предположительно, из-за того, что ее представители увидели в материале альтернативный взгляд, маркированный как «российская пропаганда», в противовес британскому правительственному нарративу по Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве вспышку в небе объяснили падением спутника НАСА
Экс-участница шоу «Холостяк» раскрыла подробности о съемках проекта
В России заявили о готовности США соблюдать свободу слова при одном условии
Посол Антонов прокомментировал невыдачу США виз российской делегации в ООН
Россияне приготовились к мангальному сезону. Как вкусно пожарить шашлык и не отравиться?
Стало известно о просьбе Украины к Турции арестовать судно ОАЭ с зерном
Байден оговорился и перепутал Ирак и Иран во время выступления
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Журналисты NYT назвали пропагандой обстрел ВСУ украинских городов
Станций зарядки электромобилей в России стало больше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.