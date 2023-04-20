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19:41, 20 апреля 2023Силовые структуры

Шестерых россиян осудили за организацию проституции в спа-центре

В Чебоксарах суд вынес приговор шестерым жителям, организовавшим проституцию в спа-центре

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Чебоксарах суд вынес приговор 32-летней местной жительнице и пяти ее подельникам, организовавшим притон для занятия проституцией под видом спа-центра. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что с мая 2019 года по апрель 2021-го фигуранты привлекли для работы в притоне не менее 20 женщин, среди которых одна оказалась несовершеннолетней. Она вместе с восемью другими потерпевшими была вовлечена в проституцию обманом.

Притон был круглосуточным, его работу обеспечивал нанятый персонал. Стоимость сексуальных услуг начиналась с 2500 рублей в час. Известно, что фигуранты забирали у женщин большую часть доходов и регулярно их штрафовали.

Суд признал виновными участников преступной группы в зависимости от роли в преступлении по статьям об организации проституции, покушении на вовлечение в занятие проституцией и вовлечении в занятие проституцией, совершенные в том числе в отношении несовершеннолетней.

Организатора приговорили к четырем годам колонии общего режима. Отбывать наказание она будет, когда ее ребенок достигнет 14 лет. Подельникам назначили от года и трех месяцев до трех лет и восьми месяцев лишения свободы.

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Илона Палей
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