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16:07, 20 апреля 2023Бывший СССР

В Молдавии захотели вернуть русскому языку официальный статус

В Молдавии зарегистрировали законопроект о возвращении русскому языку официального статуса

Фото: Parlamentul Republicii Moldova

Депутаты парламента Молдавии Александр Нестеровский и Ирина Лозован зарегистрировали в парламенте страны законопроект о придании русскому языку официального статуса, призвав своих коллег поддержать его. Об этом заявил Нестеровский в Telegram.

«В настоящее время, русский язык не имеет официального статуса, что ведет к множеству проблем. (…) Настало время принять закон о возвращении русскому языку статуса официального после молдавского, как и положено по нашей конституции», — сказано в публикации. Среди проблем он назвал невозможность для некоторых граждан устроиться на работу, что вредит жителям и государству.

Нестеровский отметил, что придание официального статуса поспособствует укреплению межэтнического диалога и уменьшению конфликтов. По его мнению, это поможет решить многие социальные и экономические проблемы Молдавии. Депутат подчеркнул, что принятие законопроекта станет важным шагом на пути к многонациональному единству и процветанию республики.

В 2018 году Конституционный суд признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус.

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Кристина Есикова
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