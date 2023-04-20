Названы любимые сериалы разных поколений россиян

«Простор» от VK выяснила, что разные поколения россиян лучше всего помнят сериалы 90-х

Креативная платформа «Простор» от VK провела исследование, чтобы выяснить, какие у разных поколений россиян любимые сериалы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, результаты исследования показали, что у сериалов 1970-х самая низкая узнаваемость среди всех четырех поколений. К примеру, «Зеленые просторы», «Лесси», «Счастливые дни» и другие узнали лишь 40 процентов опрошенных. Между тем, вышедшие в 1980-х сериалы — «Альф», «Секретный агент МакГайвер», «Чарльз в ответе» и другие — лучше знакомы миллениалам (78 процентов), а хуже всего — зумерам (54 процента).

Одинаково хорошо участники исследования помнят культовые сериалы 1990-х годов. С такими картинами, как «Баффи — истребительница вампиров», «Беверли-Хиллз 90210», «Друзья», «Зачарованные», «Клан Сопрано», «Секретные материалы» в среднем знакомы 74 процента респондентов. Ленты же 2000-х названы наиболее популярными среди беби-бумеров и миллениалов. Так, «Дальнобойщики», «Как я встретил вашу маму», «Клиника», «Сплетница», «Тайны Смолвиля» и прочие узнали в среднем 64 процента россиян из этих возрастных групп.

Одинаково хорошие знания беби-бумеры и миллениалы продемонстрировали о сериалах 2010-х. С «Игрой престолов», «Половым воспитанием», «Ходячим и мертвецами», «Фарго» знакомы 64 процента и 62 процента представителей этих поколений соответственно.

Кроме того, выявлены предпочтения россиян относительно способа просмотра. Больше 95 процентов зрителей смотрят кино дома. В то же время 11 процентов миллениаллов занимаются этим на работе. Почти 40 процентов опрошенных смотрят сериалы на компьютере.

Также платформа запустила бесплатную образовательную программу, посвященную веб-сериалам. Чтобы самому научиться созданию сериалов, нужно подать заявку на направление «Веб-сериалы» в рамках второго сезона креативной платформы «Простор». Участники будут работать с такими экспертами, как сценарист и шоураннер Петр Внуков, режиссер Евгений Сангаджиев, а также сценарист и режиссер Егор Чичканов.

