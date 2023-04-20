Участник популярного шоу на ТНТ прокомментировал закрытие проекта

Шастун рассказал, что после закрытия «Импровизации» у команды не было конфликта с ТНТ

Российский комик, телеведущий и участник популярного юмористического шоу «Импровизация», выходившего на телеканале ТНТ, Антон Шастун прокомментировал закрытие проекта. В интервью для YouTube-шоу «Есть вопросики» ведущей Иды Галич он рассказал, что у команды проекта не было конфликта с телеканалом.

«Когда программа на ТНТ закрылась, у людей появилось ощущение, что нас закрыли, и мы грустные из здания ТНТ пошли через дорогу в здание СТС. На самом деле, конечно же, это не так происходит», — сказал Шастун.

По словам комика, сейчас та же самая команда, которая работала над «Импровизацией» на ТНТ, работает над обновленным проектом «Импровизаторы» на телеканале СТС. «А мне всегда неважно, где работать, важно — с кем работать», — добавил он.

«Мы работали на ТНТ, нам было классно, с ТНТ в какой-то момент не получилось, мы перешли на СТС, и мы очень рады, что СТС дал нам такую возможность, мы делаем проект и все классно», — заключил комик.

О том, что ТНТ закрыл юмористическое шоу «Импровизация», выходившее в эфир с 2016 года, стало известно в декабре 2022 года. В пресс-службе канала сообщили, что проект пользовался у телезрителей меньшей популярностью, чем в сети. В марте проект возобновили на СТС под новым названием «Импровизаторы».