Бывшего полицейского осудили на пять лет за интимную переписку со школьницами

В Екатеринбурге экс-полицейского осудили на пять лет за интимную переписку со школьницами

В Екатеринбурге 60-летнего бывшего полицейского осудили на пять лет за интимную переписку со школьницами, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщает издание e1.ru.

Адвокат мужчины назвал приговор несправедливым. По его словам, подзащитный не знал, сколько лет его собеседницам, так как возраст в анкете постоянно менялся, а фотографии были фейковыми.

По данным следствия, экс-сотрудник МВД зарегистрировался на сайте Mamba и общался там с двумя девушками. Позже выяснилось, что две из них не достигли 16 лет.

Известно, что школьницы написали заявление на мужчину после того, как к ним домой пришли правоохранители и предложили это сделать.