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04:46, 20 апреля 2023Мир

Стало известно о прекращении полетов беспилотников США над Черным морем

РИА Новости: США прекратили полеты Global Hawk над Черным морем после инцидента с Reaper

Фото: Reuters

США прекратили полеты стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с дроном Reaper. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24.

По информации источника агентства, последний такой полет был зафиксирован 21 марта. Это подтверждают и данные Flightradar24, согласно которым после инцидента у берегов Крыма Global Hawk больше не заходили в воздушное пространство над Черным морем. В период с 21 марта по 20 апреля беспилотники выполнили только три полета с авиабазы на Сицилии, однако все они проходили в воздушном пространстве Румынии. Отмечается, что Крым во время этих полетов находился вне зоны действия радиолокационной станции Global Hawk, так как расстояние до полуострова оттуда составляет более чем 400 километров.

При этом с начала спецоперации беспилотники совершали в среднем до десяти разведывательных полетов в месяц недалеко от полуострова. Как рассказал собеседник агентства, после инцидента с Reaper Global Hawk выполнил лишь два полета вблизи Крыма: 17 и 21 марта. По его словам, американское командование сочло нецелесообразным дальнейшее продолжение полетов в этом районе. «После 14 апреля для американской стороны появилась опасность потерять подобный аппарат, а Global Hawk в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием», — пояснил он.

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Марина Совина
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