Популярный российский комик стал отцом в третий раз

Комик Илья Соболев стал отцом в третий раз

Популярный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев стал отцом в третий раз. О том, что у юмориста родился третий ребенок, стало известно в четверг, 20 апреля, из сторис Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его жены Натальи Соболевой.

Супруга комика рассказала, что роды прошли хорошо. «Все подробности завтра. Главное, что родила. И он сладкий такой, смотрю и не усну», — написала она.

К посту Соболева прикрепила видеозапись, снятую незадолго до рождения ребенка. В ролике она запечатлена на фоне палаты. «Это я готовлюсь к родам. Первые схватки», — уточнила жена юмориста.

Ранее сообщалось, что Соболев и его дочь попали в больницу во время отдыха за границей. По словам комика, у него и ребенка началась сильная тошнота, в связи с чем он вместе с девочкой обратился в медучреждение. Врачи диагностировали у отца и дочери ротавирусную инфекцию.

Илья Соболев женился на Наталье Пахомовой в 2011 году. Помимо новорожденного сына, у супругов есть две дочери София и Ева.